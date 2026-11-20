20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что из меню некоторых школьных столовых Подмосковья начали исключать пиццу и наггетсы. По данным канала, в одной из школ объяснили, что просто решили отказаться от вредной еды, а в других учебных заведениях причины не назвали.