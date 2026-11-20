Власти Подмосковья опровергли массовое исключение пиццы из школьных меню
Информация, что пиццу и наггетсы массово исключают из меню школьных столовых, не соответствует действительности. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на подмосковные власти.
Отмечается, что наггетсы включены в утвержденное и согласованное с Роспотребнадзором меню. Их подают в столовых раз в две недели по четвергам.
Пицца при этом не входит в основное меню, но ее продажа разрешена в буфетах при соблюдении всех санитарных и эпидемиологических норм.
20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что из меню некоторых школьных столовых Подмосковья начали исключать пиццу и наггетсы. По данным канала, в одной из школ объяснили, что просто решили отказаться от вредной еды, а в других учебных заведениях причины не назвали.