Рябков: визит представителей «евротройки» в Москву прорабатывается
Вопрос возможного визита представителей «евротройки» в Москву находится в проработке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
По его словам, президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай сообщил о решении пригласить европейских представителей в российскую столицу. Рябков назвал эту инициативу одним из ближайших вопросов, которые сейчас рассматриваются.
При этом дипломат отметил, что договоренностей о проведении нового раунда переговоров по Украине в трехстороннем формате, который использовался ранее, в том числе на встрече в Абу-Даби, пока нет.
Кроме того, Рябков заявил, что для Москвы неприемлемы варианты предоставления Киеву даже условного членства в НАТО или поиска альтернативной формулы интеграции Украины в альянс.
20 ноября глава Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что президент США Дональд Трамп призвал страны Европы к прямому взаимодействию с Путиным. По его словам, Трамп позвонил ему и сам рассказал о переговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Также Стубб опроверг заявления о том, что американский президент предлагал европейским лидерам прекратить финансовую поддержку Украины. Он отметил, что Трамп призывал остановить конфликт для того, чтобы денежные средства можно было направить на другие потребности как Европы, так и Украины.
19 ноября российский президент рассказал, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.