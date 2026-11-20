20 ноября глава Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что президент США Дональд Трамп призвал страны Европы к прямому взаимодействию с Путиным. По его словам, Трамп позвонил ему и сам рассказал о переговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Также Стубб опроверг заявления о том, что американский президент предлагал европейским лидерам прекратить финансовую поддержку Украины. Он отметил, что Трамп призывал остановить конфликт для того, чтобы денежные средства можно было направить на другие потребности как Европы, так и Украины.