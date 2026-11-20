По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и складским терминалам, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Были атакованы объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах украинской армии.