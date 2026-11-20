Патриарх Кирилл призывал депутатов Госдумы подумать над ограничением возможностей инструментов ИИ, который, по его мнению, «опаснее, чем ядерная энергия». Предстоятель РПЦ напомнил депутатам, что, согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист, который обретет силу только при поддержке общества. «И еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», – сказал патриарх.