Патриарх назвал одну из главных опасностей ИИ
Одна из опасностей искусственного интеллекта (ИИ) заключается в его способности выявлять и анализировать слабые места массовой аудитории для эффективного воздействия на людей. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью ТАСС к своему 80-летнему юбилею.
«Одна из опасностей, связанных с искусственным интеллектом, состоит в том, что он может быть использован для выявления и анализа слабых мест массовой аудитории, чтобы воздействовать на людей наиболее эффективно», – сказал он.
По словам патриарха, для православной проповеди человек – не объект психологического воздействия, а всегда живая личность и «непреходящая ценность в очах Божиих».
Патриарх Кирилл призывал депутатов Госдумы подумать над ограничением возможностей инструментов ИИ, который, по его мнению, «опаснее, чем ядерная энергия». Предстоятель РПЦ напомнил депутатам, что, согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист, который обретет силу только при поддержке общества. «И еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», – сказал патриарх.