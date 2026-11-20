Стубб: Трамп призвал европейских лидеров общаться с Россией напрямую
Президент США Дональд Трамп призвал страны Европы к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в ходе пресс-конференции в Берлине заявил глава Финляндии Александр Стубб. Его слова передает телеканал Yle.
«Думаю, в какой-то момент европейцам было бы неплохо встретиться с Путиным. Иначе этот конфликт не закончится», – сказал он.
По словам президента Финляндии, Трамп позвонил ему и сам рассказал о переговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
Также Стуб опроверг заявления о том, что Трамп предлагал европейским лидерам прекратить финансовую поддержку Украины. Он отметил, что американский лидер призывал остановить конфликт для того, чтобы денежные средства можно было направить на другие потребности как Европы, так и Украины.
19 ноября Путин заявил, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
В тот же день спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планировали согласовать общую позицию по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине, а также подготовить повестку и определить формат следующего раунда многосторонних переговоров. Кушнер заявил, что он и Уиткофф передадут российской стороне позицию стран Европы по украинскому вопросу.