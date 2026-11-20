Также Стуб опроверг заявления о том, что Трамп предлагал европейским лидерам прекратить финансовую поддержку Украины. Он отметил, что американский лидер призывал остановить конфликт для того, чтобы денежные средства можно было направить на другие потребности как Европы, так и Украины.