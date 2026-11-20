В основе постановки – киносценарий Валерия Тодоровского и Всеволода Бенигсена. Его простая форма только кажется таковой. Объединяя жанры стендапа и психологического триллера, Козинскому важно было сделать видимым их взаимные отражения. Впрочем, важными оказываются отражения и сюжетные, и смысловые. Итак, на сцене двое. Героя Никиты Ефремова тоже зовут Никита, но Ефреинов. Он суперзвезда с завидной кинокарьерой и узнаваемой родословной. Его антагониста, консьержа Бориса Цандера, играет Леонид Ярмольник. Но вот что удивительно – Цандер как две капли воды похож на артиста Ярмольника. И герой Ефремова вместе со зрительным залом предсказуемо обманывается и принимает одного за другого.