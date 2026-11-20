В октябре территориальное управление Росреестра зарегистрировало на первичном и вторичном рынках жилья Москвы 9992 договора ипотечного кредитования, следует из материалов ведомства. Это на 46,8% превышает итоги предыдущего месяца – правда, год к году данный показатель прибавил лишь 2,2%. Впрочем, по итогам 10 месяцев сделок с привлечением кредитов оказалось на 20,1% меньше, чем было в январе – октябре 2025 г. За это время, по данным Росреестра, в столице было зарегистрировано 79 214 договоров.