Число ипотечных сделок в Москве растет, несмотря на снижение спроса на жильеГраждане пытались успеть оформить кредиты до изменения условий семейной программы
В октябре территориальное управление Росреестра зарегистрировало на первичном и вторичном рынках жилья Москвы 9992 договора ипотечного кредитования, следует из материалов ведомства. Это на 46,8% превышает итоги предыдущего месяца – правда, год к году данный показатель прибавил лишь 2,2%. Впрочем, по итогам 10 месяцев сделок с привлечением кредитов оказалось на 20,1% меньше, чем было в январе – октябре 2025 г. За это время, по данным Росреестра, в столице было зарегистрировано 79 214 договоров.
Количество транзакций с ипотекой растет на фоне снижения спроса на квартиры в целом. Продажи жилья на первичном рынке в октябре, как указывают в Росреестре, снизились по сравнению с сентябрем на 17,2 и на 47% год к году до 4059 лотов. В сегменте готовой недвижимости падение составило 1,7 и 19,4% соответственно (до 11 261 объектов).