Право регионов устанавливать пониженные ставки УСН будет ограниченоС 2027 года эта возможность сохранится только для производственного бизнеса и НКО
Регионы с 2027 г. смогут устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) только для производственного бизнеса и НКО. Такая поправка вошла в правительственный законопроект с изменениями в Налоговый кодекс ко второму чтению, который депутаты одобрили на заседании 19 ноября. Сейчас субъекты РФ своими законами могут уменьшить налоговые ставки по УСН с 6 до 1% на «доходы» и с 15 до 5% – на «доходы минус расходы» без ограничений.
Согласно принятым изменениям, субъекты смогут устанавливать пониженные ставки УСН на отдельные группировки ОКВЭД из федерального перечня правительства. В него вошли обрабатывающая промышленность по широкому кругу отраслей, за исключением металлургии, химии, нефтепереработки, а также сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, рыболовство). Например, в списке разрешенных кодов – производство пищевой, текстильной продукции, одежды и обуви, фармсубстанций и лекарств, мебели, строительных конструкций, готовых металлических изделий и др., резка и обработка камня. Также льгота может быть доступна для компаний, выпускающих компьютеры, электрическое оборудование, машины, транспортные средства.