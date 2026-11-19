Регионы с 2027 г. смогут устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) только для производственного бизнеса и НКО. Такая поправка вошла в правительственный законопроект с изменениями в Налоговый кодекс ко второму чтению, который депутаты одобрили на заседании 19 ноября. Сейчас субъекты РФ своими законами могут уменьшить налоговые ставки по УСН с 6 до 1% на «доходы» и с 15 до 5% – на «доходы минус расходы» без ограничений.