Политологу Кыневу продлили арест на месяц
Следователь попросил продлить политологу Александру Кыневу (считается в России иноагентом) срок ареста еще на месяц, суд удовлетворил это ходатайство. Об этом пишет ТАСС из зала суда.
Экспертиза по делу Кынева установила, что в найденных при обыске 14 свертках находился мефедрон, передает агентство со ссылкой на документы, оглашенные судьей Анной Федоровой в Перовском суде Москвы.
Как следует из опубликованного «Осторожно, новости» видео из зала суда, Кынев прибыл на заседание в гипсе и на костылях.
Политолога задержали в сентябре по подозрению в совершении уголовного преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Кыневу грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Эксперт вину не признает.
После задержания поддержку политологу выразили ряд коллег. Они обратили внимание, что Кынев – один из ведущих специалистов в сфере российских электоральных процессов, особенно в части агитационных кампаний и исследования региональных элит.