Политолога задержали в сентябре по подозрению в совершении уголовного преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Кыневу грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Эксперт вину не признает.