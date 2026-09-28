Как известный эксперт по региональной политике оказался в СИЗО

Как известный эксперт по региональной политике оказался в СИЗОАлександр Кынев, ранее внесенный в реестр иноагентов, арестован по подозрению о сбыте наркотиков
Политолога, известного эксперта по российским региональным элитам Александра Кынева, недавно включенного в реестр иноагентов, задержали и арестовали в Москве по решению Перовского районного суда. Его подозревают в совершении уголовного преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Эксперту грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Защита подала апелляционную жалобу, сообщил «Ведомостям» адвокат Кынева Михаил Бирюков. По его словам, Кынев находится в СИЗО. Следствие ведет ОМВД по району Косино-Ухтомский, уточнил адвокат. Эксперт, по его словам, вину не признает.
Задержание произошло 25 сентября. 20 февраля Минюст включил Кынева в реестр иноагентов. Один из последних постов эксперта в его Telegram-канале – о том, что он устал за время кампании вести мониторинг, на базе которого написаны публичные доклады.
В 2008–2010 и 2012–2019 гг. политолог был доцентом ВШЭ. В 2000-х работал политконсультантом в Центре политических технологий и Фонде Карнеги
Задержание и арест Кынева вызвали резонанс в среде российских политологов. Целый ряд экспертов опубликовали посты c поддержкой коллеги, который оставался в России после включения в реестр иноагентов.
Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко обратился к защите Кынева с предложением предоставить следствию и суду позитивные характеристики, подписать ходатайства по изменению меры пресечения. «То, что он делал с точки зрения исследования региональных элит, – это уникальный и очень профессиональный продукт», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Он не только лично объездил все (или почти все) российские регионы, он там общался и с элитой, и с активом, так что он очень многое знает из первых рук, – говорит электоральный эксперт Аркадий Любарев (был исключен из реестра иноагентов). – Его книги по региональным элитам и региональным выборам – очень ценный источник информации».
По словам Любарева, Кынев – один из ведущих специалистов в сфере российских электоральных процессов, особенно в части агитационных кампаний. «Он их изучает и хорошо чувствует», – отмечает эксперт. При этом Кынев объездил все страны мира, и у него есть представление, как в каждой из них проходят выборы. У него прекрасное образование, великолепная память и колоссальная работоспособность, говорит Любарев.