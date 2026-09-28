Как известный эксперт по региональной политике оказался в СИЗО

По словам Любарева, Кынев – один из ведущих специалистов в сфере российских электоральных процессов, особенно в части агитационных кампаний. «Он их изучает и хорошо чувствует», – отмечает эксперт. При этом Кынев объездил все страны мира, и у него есть представление, как в каждой из них проходят выборы. У него прекрасное образование, великолепная память и колоссальная работоспособность, говорит Любарев.