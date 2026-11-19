«Разрешение на совершение определенных сделок, связанных с ведением переговоров и заключением условных договоров о продаже компании Lukoil International GmbH (LIG), а также с деятельностью по поддержанию ее текущих операций <…> вплоть до 00:01 по североамериканскому восточному времени 19 декабря 2026 г.», – говорится в документе.