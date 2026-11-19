США снова продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»
«Разрешение на совершение определенных сделок, связанных с ведением переговоров и заключением условных договоров о продаже компании Lukoil International GmbH (LIG), а также с деятельностью по поддержанию ее текущих операций <…> вплоть до 00:01 по североамериканскому восточному времени 19 декабря 2026 г.», – говорится в документе.
Разрешение на проведение сделок также касается юридических лиц, в которых доля LIG составляет 50% и более.
В прошлый раз OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» до 21 ноября.
Компания попала под санкции минфина США в 2025 г. С этого времени она ведет переговоры о продаже активов своего международного подразделения.
27 октября Financial Times (FT) сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и российский лидер Владимир Путин обсудили перспективы экономического сотрудничества во время встречи в Санкт-Петербурге. Стороны также рассмотрели участие американских инвесторов в приобретении зарубежных активов «Лукойла».