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США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» до 21 ноября

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лицензия для продажи зарубежных активов «Лукойла» продлена до 21 ноября. Это следует из опубликованного уведомления управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфин США.

Лицензия истекала 22 октября. Ее продление связано с возможной продажей Lukoil International GmbH (LIG).

Изначально предполагалось, что актив может быть продан американскому инвестиционному фонду Carlyle. 8 октября соглашение о продаже международного «Лукойла» фонду утратило силу, поскольку OFAC не согласовало сделку.

«Лукойл» ведет переговоры о продаже активов своего международного подразделения с осени 2025 г. Тогда нефтяная компания попала под санкции американского OFAC. 

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