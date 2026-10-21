США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» до 21 ноября
Лицензия истекала 22 октября. Ее продление связано с возможной продажей Lukoil International GmbH (LIG).
Изначально предполагалось, что актив может быть продан американскому инвестиционному фонду Carlyle. 8 октября соглашение о продаже международного «Лукойла» фонду утратило силу, поскольку OFAC не согласовало сделку.
«Лукойл» ведет переговоры о продаже активов своего международного подразделения с осени 2025 г. Тогда нефтяная компания попала под санкции американского OFAC.