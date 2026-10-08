Соглашение о продаже международного «Лукойла» американскому фонду утратило силу

Российская нефтяная компания начала переговоры о продаже активов своего международного подразделения осенью 2025 г., когда «Лукойл» попал под санкции американского OFAC. В январе этого года «Лукойл» объявил, что договорился о продаже активов Carlyle. Уточнялось, что сделка не включает активы в Казахстане – они должны остаться в собственности группы.