Соглашение о продаже международного «Лукойла» американскому фонду утратило силу
Соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) американскому инвестиционному фонду Carlyle утратило силу. Это следует из отчетности LIG, обратил внимание «Финмаркет».
Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
При этом в сентябре сообщалось, что OFAC продлило до 22 октября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH.
Российская нефтяная компания начала переговоры о продаже активов своего международного подразделения осенью 2025 г., когда «Лукойл» попал под санкции американского OFAC. В январе этого года «Лукойл» объявил, что договорился о продаже активов Carlyle. Уточнялось, что сделка не включает активы в Казахстане – они должны остаться в собственности группы.