Речь идет о постановлении о прекращении принудительного амбулаторного лечения и наблюдения у врача-психиатра. Также судья вынесла определение об удовлетворении иска о взыскании долга и решение об удовлетворении иска о признании незаконным бездействия местных властей, не предоставивших ребенку место в детском саду. Все документы она подписала и приобщила к материалам дел.