СК добивается возбуждения дела против районного судьи из Тувы
Следственный комитет (СК) РФ направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского районного суда Тувы Чойган Чымбал-оол. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.
По версии следствия, 30 ноября 2023 г. у судьи были назначены заседания, которые фактически не состоялись. В декабре того же года Чымбал-оол вынесла три решения, датировав их 30 ноября.
Речь идет о постановлении о прекращении принудительного амбулаторного лечения и наблюдения у врача-психиатра. Также судья вынесла определение об удовлетворении иска о взыскании долга и решение об удовлетворении иска о признании незаконным бездействия местных властей, не предоставивших ребенку место в детском саду. Все документы она подписала и приобщила к материалам дел.
Верховный суд Тувы отменил все три решения из-за грубых процессуальных нарушений, говорится в сообщении СК. Действия судьи квалифицированы по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения, приговора или иного судебного акта).
13 апреля председатель СК Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Судья подозревается в получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В феврале ВККС одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.