В Эстонии начали сбор подписей против полного закрытия границы с Россией
В Эстонии начался сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам. Соответствующая петиция опубликована на платформе гражданских инициатив Rahvaalgatus.ee.
Автор обращения Ксения Агар предлагает правительству и парламенту Эстонии предусмотреть исключения из ограничений для граждан, которым необходимо посещать пожилых или больных родственников в России. Также предлагается обеспечить возможность возвращения эстонских граждан из РФ.
«При обеспечении государственной безопасности необходимо учитывать конституционные права людей, семейные связи и гуманитарные потребности», – говорится в петиции.
Авторы инициативы предлагают разработать порядок получения специальных разрешений на пересечение границы и рассмотреть возможность частичного открытия пунктов пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на шесть месяцев. Власти объяснили ограничения соображениями безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.
В тот же день мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо посещать родственников в России. По его словам, поездки к пожилым и больным близким нельзя приравнивать к туристическим.
20 ноября МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в связи с решением о закрытии границы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры для защиты своих интересов.