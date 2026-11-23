Таджикистан уведомил ООН о выходе из МУСа
Таджикистан уведомил ООН о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в официальном уведомлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Выход страны из договора вступит в силу через год, 20 ноября 2027 г.
В документе приводится п. 1 ст. 127 Римского статута, согласно которому государство-участник может выйти из договора, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН.
17 сентября сообщалось, что парламент Таджикистана рассмотрел проект постановления о выходе страны из МУСа. Республика подписала Римский статут в 1998 г. и ратифицировала его в 2000 г.
Замминистра республики Идибек Каландар объяснил, что такое решение связано с политизацией суда. 1 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила постановление о прекращении действия Римского статута МУСа.