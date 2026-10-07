МИД Таджикистана объяснил выход из МУС политизацией суда

По словам Каландара, последние события вокруг МУС показали усиление политизации международного уголовного правосудия и его использование в качестве инструмента давления при межгосударственных спорах. «Подобная избирательность и предвзятость подрывают статус Международного уголовного суда как независимого органа», – заявил он. Замглавы МИД также обвинил суд в отступлении от принципов беспристрастности.