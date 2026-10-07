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МИД Таджикистана объяснил выход из МУС политизацией суда

Анна Виноградова
Ведомости
Ведомости

Решение Таджикистана начать процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС) связано с политизацией его деятельности, избирательностью и предвзятостью, заявил замминистра иностранных дел республики Идибек Каландар, передает ТАСС со ссылкой на парламентскую газету «Садои мардум».

По словам Каландара, последние события вокруг МУС показали усиление политизации международного уголовного правосудия и его использование в качестве инструмента давления при межгосударственных спорах. «Подобная избирательность и предвзятость подрывают статус Международного уголовного суда как независимого органа», – заявил он. Замглавы МИД также обвинил суд в отступлении от принципов беспристрастности.

1 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила постановление о прекращении действия Римского статута МУС. Документ внес президент страны Эмомали Рахмон. Для завершения выхода республика должна направить письменное уведомление генсеку ООН, после чего решение вступит в силу через год, если не будет указан более поздний срок.

17 сентября сообщалось, что парламент Таджикистана рассмотрел проект постановления о выходе страны из МУС. Республика подписала Римский статут в 1998 г. и ратифицировала его в 2000 г.

29 сентября аппарат Совбеза России назвал деятельность МУС политизированной на фоне обсуждения участия Армении в Римском статуте. В Совбезе также указали на усиление санкционного давления США на суд.

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