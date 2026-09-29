Совбез РФ связал участие Армении в МУС с курсом на сближение с ЕС

В Совбезе напомнили и о позиции Москвы в отношении суда, назвав его деятельность политизированной. Комментируя возможные новые санкции Вашингтона против МУС, там обратили внимание на усиление давления США на организацию и призывы американских властей к другим странам отказаться от участия в Римском статуте. Вопрос о том, может ли эта политика повлиять на позицию Еревана, в аппарате Совбеза предложили адресовать властям Армении.