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Совбез РФ связал участие Армении в МУС с курсом на сближение с ЕС

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) связано в том числе с курсом Еревана на сближение с Евросоюзом, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Там отметили, что при ратификации документа армянские власти объясняли решение возможностью международного расследования преступлений в период обострения приграничных конфликтов, однако, по имеющейся у Совбеза информации, республика пока не инициировала такого расследования. В аппарате Совбеза также заявили, что признание юрисдикции МУС является «одним из ключевых политических условий» для государств, стремящихся вступить в ЕС.

В Совбезе напомнили и о позиции Москвы в отношении суда, назвав его деятельность политизированной. Комментируя возможные новые санкции Вашингтона против МУС, там обратили внимание на усиление давления США на организацию и призывы американских властей к другим странам отказаться от участия в Римском статуте. Вопрос о том, может ли эта политика повлиять на позицию Еревана, в аппарате Совбеза предложили адресовать властям Армении.

3 октября 2023 г. парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС: за документ проголосовали 60 депутатов, против – 20. Ереван объяснял решение в том числе необходимостью повысить уровень безопасности на фоне напряженности на границе с Азербайджаном.

6 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, а 13 февраля ограничения были введены против прокурора суда Карима Хана.

19 августа 2026 г. Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и сотрудника суда Абдулайе Сейе. 21 сентября Reuters сообщил, что администрация Трампа готовит ограничения уже против самого суда и сотрудничающих с ним организаций.

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