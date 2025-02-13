Минфин США ввел санкции против прокурора МУС Карима Хана

В июне 2024 г. процедурный комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Это произошло после решения МУС выдать по просьбе Хана ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.