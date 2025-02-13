Минфин США ввел санкции против прокурора МУС Карима Хана
Вашингтон ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, следует из информации на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.
Американское OFAC прежде вводило санкции сразу против нескольких лиц, но в сообщении от 13 февраля указан только один Карим Хан.
8 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп ввел санкции против прокурора МУС Хана. Агентство писало, что Хан стал первым лицом, на которого были наложены санкции, инициированные Трампом.
В июне 2024 г. процедурный комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Это произошло после решения МУС выдать по просьбе Хана ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.
Хан также является инициатором выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина. МУС выдал ордер в марте 2023 г. Россия не признает как решение суда, так и юрисдикцию этого органа.