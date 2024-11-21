Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и ГалантаПремьера и экс-министра обороны подозревают в совершении военных преступлений в Газе
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Это следует из информации на сайте МУС.
Решения вынесла палата предварительного производства МУС. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г.
«Палата считает, что имеются разумные основания полагать, что оба лица [Нетаньяху и Галант] намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество [в указанный период]», – говорится в сообщении. Действия израильских политиков, по оценкам МУС, привели к нарушению способности гуманитарных организаций предоставлять продовольствие и другие основные товары населению в Газе.
В канцелярии Нетаньяху заявили, что выдача ордера является «антисемитским решением». По версии израильских властей, МУС – «политически ангажированный и предвзятый орган». «Нет более справедливой войны, чем та, которую Израиль ведет в Газе с 7 октября 2023 г., после того как террористическая организация “Хамас” начала против него смертоносную атаку, совершив крупнейшую резню еврейского народа со времен холокоста», – добавили в канцелярии.
Президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в X назвал выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта международным судом «недобросовестным и возмутительным решением». По его словам, это «выбор в пользу террора и зла, а не демократии и свободы». Сейчас Римский статут МУС ратифицирован 123 государствами. Израиль не является участником соглашения.
МУС также выдал ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (известен под фамилией Дейф), занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Он подозревается в похищении людей с территорий Израиля, насильном удержании заложников в Газе и организации убийств гражданского населения. При этом прокуроры МУС планировали выдать ордеры на арест двух других лидеров группировки – Исмаила Хании и Яхьи Синвары, но они были убиты израильской армией. 15 ноября прокуроры не пришли к единому выводу, жив ли Дейф, так как ранее в сети появлялись сообщения о том, что он тоже якобы убит.
20 мая этого года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, были также перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.
Хан подчеркивал, что преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население Палестины. При этом прокурор отметил, что Израиль имеет право защищать свое население, но это не освобождает власть страны от соблюдения международного гуманитарного права.
Выдача ордера на арест Нетаньяху и Галанта совпала с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который традиционно благосклонно относится к израильским правым политикам, заметил старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Эксперт предположил, что решение МУС может выглядеть как месть со стороны американских демократов и связанных с ними политических сил в Европе, чтобы впоследствии усложнить жизнь республиканской администрации в Белом доме во взаимоотношениях с Израилем. «В некотором роде решение МУС затруднит политическое маневрирование Трампа на Ближнем Востоке. Тем не менее оно, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям в американо-израильских отношениях, а Вашингтон продолжит оказывать политическую и военную помощь еврейскому государству», – объяснил эксперт.
Решение МУС в некотором смысле – подарок Нетаньяху, продолжает Балмасов. По его словам, Израиль давно не обращает внимания на резолюции международных организаций, а заключение МУС позволит израильскому премьеру использовать это в качестве пропагандистского фона для выставления себя в роли жертвы в обществе, который пострадал из-за защиты интересов страны. «Если бы ордер на арест был бы выдан до американских выборов, это, возможно, затруднило бы контакты израильских властей с администрацией Джо Байдена. Но победа Трампа окрылила израильское правительство и фактически дала им карт-бланш, чтобы развернуться не только в Газе и Ливане, а во всем регионе», – заключил эксперт.
Прокурор МУС Хан в прошлом потребовал выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина по обвинениям в насильственном перемещении украинских детей. Позже этот ордер был выдан самим судом. В связи с этим в мае 2023 г. против Хана СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).
5 ноября Нетаньяху объявил, что уволил Галанта с должности министра обороны, сославшись на отсутствие взаимного доверия. Нетаньяху заявил, что Галант принимал решения и делал заявления, противоречащие решениям кабинета министров. Он добавил, что для того чтобы привести Израиль к победе, необходимо полное взаимопонимание между премьером и минобороны. На место Галанта премьер назначил министра иностранных дел Исраэля Каца, передав полномочия последнего министру без портфеля Гидеону Саару.