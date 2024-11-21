Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Решение МУС в некотором смысле – подарок Нетаньяху, продолжает Балмасов. По его словам, Израиль давно не обращает внимания на резолюции международных организаций, а заключение МУС позволит израильскому премьеру использовать это в качестве пропагандистского фона для выставления себя в роли жертвы в обществе, который пострадал из-за защиты интересов страны. «Если бы ордер на арест был бы выдан до американских выборов, это, возможно, затруднило бы контакты израильских властей с администрацией Джо Байдена. Но победа Трампа окрылила израильское правительство и фактически дала им карт-бланш, чтобы развернуться не только в Газе и Ливане, а во всем регионе», – заключил эксперт.