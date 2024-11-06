Что значит смена министра обороны Израиля

Что значит смена министра обороны ИзраиляНетаньяху со второй попытки заменил «непокорного» Галанта на главу МИД Каца
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 6 ноября уволил министра обороны Йоава Галанта из-за «кризиса доверия». На его место премьер назначил министра иностранных дел Исраэля Каца, передав полномочия последнего министру без портфеля Гидеону Саару. Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении, опубликованном его пресс-службой.
«Во время войны необходимо доверие между премьер-министром и министром обороны. В первые месяцы такое доверие было. В последние месяцы – утрачено. Между мной и министром Галантом возникли серьезные разногласия в вопросах ведения войны», – сказал Нетаньяху. По его словам, разногласия сопровождались «заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства».
«Это оказалось достоянием общественности неприемлемым образом и стало известно врагу, который извлек из этого много пользы», – сказал премьер Израиля, отметив, что ситуация «не позволяет вести войну должным образом». По словам Нетаньяху, с ним согласно большинство членов правительства.
Решение Нетаньяху вызвало массовые акции протеста. В них приняли участие десятки тысяч человек, среди которых были и семьи захваченных палестинских движением «Хамас» 7 октября 2023 г. заложников.
В свою очередь, Кац в ночь на 6 ноября назвал целью на новом посту победу над «врагами Израиля». «Мы будем работать вместе, чтобы достичь целей войны: возвращение всех похищенных [израильтян], уничтожение “Хамас”, поражение «Хезболлы», сдерживание иранской агрессии и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», – написал Кац в соцсети Х.
Кац служил в армии в 1973-1977 гг. За свою политическую карьеру он был министром сельского хозяйства при премьере Ариэле Шароне (2003-2006 гг.), транспорта при Нетаньяху (2009-2019 гг.). В 2019-2020 гг. возглавлял МИД, в 2020-2021 гг. – минфин, в 2021-2024 гг. – министерство инфраструктуры. Вернулся в МИД 1 января 2024 г.
Галант после увольнения написал в своем Х, что безопасность Израиля всегда была смыслом его жизни. Начав службу в спецназе ВМС Израиля в 1977 г., в 2000-е гг. Галант уже был начштаба сухопутных войск, военным секретарем премьера, командующим Южным военным округом, руководя им во время операции в Газе в 2005 г.. В 2015-2019 гг. Галант был министром строительства, в 2019-2020 гг. – алии (репатриации) и интеграции, в 2020-2021 гг. – образования. Пост министра обороны он занимал с 2022 г. В марте 2023 г. Нетаньяху уволил Галанта из-за критики судебной реформы. Но позже он отозвал свое решение под давлением протестов.
С июля по сентябрь 2024 г. израильские СМИ со ссылкой на источники стали предрекать новое увольнение Галанта. Крайне правые в правительстве призывали отстранить его из-за неприятия им плана израильского гражданского управления Газой после разгрома «Хамас». Галант сопротивлялся и идее военного контроля над Филадельфийским коридором в Газе, отказался поддержать законопроект о призыве ультраортодоксов в армию.
Увольнение Галанта действительно связано с накопившимся противоречиями, которые касаются как военных, так и внутриполитических вопросов, говорит научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Между политиками не исчезли и разногласия по судебной реформе. Хотя в данный момент они, вероятно, временно отошли на второй план, говорит она. «Замена Галанта на готового следовать линии Нетаньяху Каца должна, скорее всего, упростить для премьера реализацию собственного видения решений в сфере безопасности. Но увольнение Галанта, безусловно, не разрешит имеющиеся проблемы. В обществе опасаются, что это решение нанесет вред израильским интересам в контексте крайне сложной военно-политической обстановки», – указывает востоковед.
Увольнение Галанта произошло на 396-й день войны в секторе Газа, начавшейся с нападения «Хамас» 7 октября 2023 г., когда погибли 1200 израильтян. К 3 ноября 2024 г. официальные потери армии обороны Израиля достигли 781 человека. У «Хамас» последовательно убиты два лидера – Исмаил Хания и Яхъя Синвар, у «Хезболлы» – Хасан Насралла. Но Израиль так и не смог установить полный контроль над анклавом – «Хамас» продолжает сопротивление, а число убитых жителей Газы достигло, по данным минздрава Палестинской автономии, 43 341 человека. «Хезболла» продолжает обстрелы израильских городов, несмотря на начало израильской операции на юге Ливана, сопровождающуюся авиаударами.
По мнению военного эксперта Юрия Лямина, отставка Галанта вряд ли напрямую связана с ходом боевых действий, так как характер кампании в секторе Газа был действительно определен целями и условиями, которые не зависят от самой израильской армии. «С одной стороны, политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху установило с самого начала максималистские цели в виде уничтожения “Хамас”, но при этом наземная операция была начата по-моему вообще без какого-то четкого плана действий на будущее. С другой – “Хамас” готовилось к именно такой войне, и они демонстрируют высокую степень устойчивости и способности к самоорганизации на местах», – говорит Лямин. А полуразрушенные города сектора Газа, под которыми проведены многочисленные подземные тоннели, представляют собой очень хорошее место для подобной партизанской войны, считает он.
Сейчас, полагает Лямин, Израиль может изменить тактику войны: вместо шедших год ограниченных операций с выводом войск, что снижало потери и траты бюджета, но давало «Хамас» вернуться в те же районы, проводить тотальные зачистки с установлением полного контроля. «Но это потребует больших ресурсов, напряжения и потерь, и решаться будет точно не новым министром обороны, а правительством во главе с Нетаньяху», – говорит эксперт.
Увольнение Галанта пришлось на пик напряженности в отношениях Израиля с Ираном – за 2024 г. произошло два обмена ракетными ударами между странами. Кроме того, смена министра обороны Израиля произошла в предвыборную ночь в ключевом союзнике Тель-Авива – США, где за пост президента борются Дональд Трамп и Камала Харрис. В ночь на 6 ноября представитель Пентагона назвал Галанта «заслуживающим доверия партнером» США, но при этом заверил, что и с новым министром обороны Израиля американские военные продолжат «тесное взаимодействие».