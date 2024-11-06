Что значит смена министра обороны Израиля

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, отставка Галанта вряд ли напрямую связана с ходом боевых действий, так как характер кампании в секторе Газа был действительно определен целями и условиями, которые не зависят от самой израильской армии. «С одной стороны, политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху установило с самого начала максималистские цели в виде уничтожения “Хамас”, но при этом наземная операция была начата по-моему вообще без какого-то четкого плана действий на будущее. С другой – “Хамас” готовилось к именно такой войне, и они демонстрируют высокую степень устойчивости и способности к самоорганизации на местах», – говорит Лямин. А полуразрушенные города сектора Газа, под которыми проведены многочисленные подземные тоннели, представляют собой очень хорошее место для подобной партизанской войны, считает он.