Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля
Йоав Галант объяснил свое увольнение с поста главы минобороны Израиля расхождением во взглядах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Time of Israel.
Причиной стали разногласия по вопросам создания комиссии для расследования нападения «Хамаса», освобождения заложников и призыва ультраортодоксов в армию. Галант призвал правительство к единым стандартам службы, подчеркнул значение защиты заложников и необходимость честного анализа ошибок, чтобы укрепить безопасность Израиля и предотвратить повторение трагедии.
Нетаньяху объявил об увольнении Галанта вечером 5 ноября. Глава правительства сослался на отсутствие взаимного доверия. Галанта сменит министр иностранных дел Исраэль Кац.