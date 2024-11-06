Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля

Причиной стали разногласия по вопросам создания комиссии для расследования нападения «Хамаса», освобождения заложников и призыва ультраортодоксов в армию. Галант призвал правительство к единым стандартам службы, подчеркнул значение защиты заложников и необходимость честного анализа ошибок, чтобы укрепить безопасность Израиля и предотвратить повторение трагедии.