Грызлов: Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу
Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб. На агрессивные военные действия против Союзного государства последует жесткий и решительный ответ. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
«В Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, несут боевое дежурство ракетные комплексы «Орешник». В совокупности эти меры необходимы и соразмерны растущей угрозе нашим рубежам. Западу следует понимать: Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – сказал он.
Грызлов добавил, что данную мысль следует донести до стран Европы, которые заявляют, что к 2030 г. европейцы должны быть готовы к возможному конфликту. При этом посол России в Белоруссии подчеркнул, что у РФ и Белоруссии нет агрессивных планов касательно Европы.
«Как подчеркнул 25 сентября президент России, мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Но в этом вопросе мяч на их стороне. Не мы эти отношения заморозили», – заключил Грызлов.
16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих.
22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Минобороны России за совместную группировку войск, созданную в рамках ОДКБ на западном направлении. Он также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами.