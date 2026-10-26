Грызлов: Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу

Грызлов добавил, что данную мысль следует донести до стран Европы, которые заявляют, что к 2030 г. европейцы должны быть готовы к возможному конфликту. При этом посол России в Белоруссии подчеркнул, что у РФ и Белоруссии нет агрессивных планов касательно Европы.