Бизнес и юристы выразили обеспокоенность возможным расширением полномочий ФНС

Бизнес и юристы выразили обеспокоенность возможным расширением полномочий ФНССнятие запрета на издание ФНС нормативных правовых актов может ослабить гарантии прав налогоплательщиков
Организация «Опора России» предлагает оставить в Налоговом кодексе (НК) прямой запрет ФНС издавать нормативные правовые акты (НПА) в области налогообложения, чтобы снизить риски «скрытого нормотворчества», а также сохранить сложившуюся систему распределения полномочий между Минфином и налоговой службой. В начале октября Минфин внес на рассмотрение поправки в НК, которые в числе прочего предлагают отменить действующее более 20 лет ограничение для ФНС издавать НПА (содержат нормы, обязательные для неопределенного круга лиц. – «Ведомости»).
Устранение из НК этого пункта ст. 4 может подорвать стабильность правопорядка и ослабить гарантии прав налогоплательщиков, считает бизнес-объединение. Письма с предложениями по корректировке налогового законопроекта отправил глава «Опоры России» Александр Калинин председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову и в Минфин 22 октября. «Ведомости» ознакомились с их содержанием.