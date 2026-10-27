Бизнес и юристы выразили обеспокоенность возможным расширением полномочий ФНС

Организация «Опора России» предлагает оставить в Налоговом кодексе (НК) прямой запрет ФНС издавать нормативные правовые акты (НПА) в области налогообложения, чтобы снизить риски «скрытого нормотворчества», а также сохранить сложившуюся систему распределения полномочий между Минфином и налоговой службой. В начале октября Минфин внес на рассмотрение поправки в НК, которые в числе прочего предлагают отменить действующее более 20 лет ограничение для ФНС издавать НПА (содержат нормы, обязательные для неопределенного круга лиц. – «Ведомости»).