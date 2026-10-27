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Главная / Политика /

Как ветеран спецоперации лишился поста главы муниципалитета в Кировской области

Недостаточно быть просто участником боевых действий, чтобы состояться во власти, говорят эксперты
Александр Тихонов
ГТРК «Вятка»
ГТРК «Вятка»

В Кировской области вятскополянская окружная дума первого созыва отправила в отставку ветерана спецоперации, участника программы «Время героев» Никиту Горелова с поста главы Сосновки, на который тот был избран 10 октября 2024 г. Причиной увольнения стала муниципальная реформа: в 2026 г. все муниципальные районы региона должны быть преобразованы в округа, что подразумевает ликвидацию поселенческого уровня местного самоуправления (МСУ). Сам Горелов расценил происходящее «не как банальный трудовой спор».

Проблемы с региональными властями у Горелова начались спустя пару месяцев после избрания. После того как он начал активно критиковать в Telegram-канале деятельность своих предшественников и главу муниципальной контрольно-счетной комиссии, 19 декабря 2024 г. военный комиссар Кировской области Геннадий Боков выдал чиновнику предписание о возвращении в зону боевых действий. Резонанс той истории донесся до Кремля: 23 декабря 2024 г. журналисты попросили прокомментировать ее пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот оказался не в курсе ситуации, но пообещал обязательно поинтересоваться.

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