Как ветеран спецоперации лишился поста главы муниципалитета в Кировской области

Проблемы с региональными властями у Горелова начались спустя пару месяцев после избрания. После того как он начал активно критиковать в Telegram-канале деятельность своих предшественников и главу муниципальной контрольно-счетной комиссии, 19 декабря 2024 г. военный комиссар Кировской области Геннадий Боков выдал чиновнику предписание о возвращении в зону боевых действий. Резонанс той истории донесся до Кремля: 23 декабря 2024 г. журналисты попросили прокомментировать ее пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот оказался не в курсе ситуации, но пообещал обязательно поинтересоваться.