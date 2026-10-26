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Ялта 2.0

Почему России, США и Китаю необходимо договориться о новых правилах миропорядка
Сергей Глазьев , академик РАН

Современный мировой порядок переживает системный кризис, обусловленный сменой технологических и мирохозяйственных укладов (МХУ). Не только разрушается прежняя архитектура международной безопасности – меняются экономические центры силы, финансовая система, технологические лидеры и сами принципы международного взаимодействия.

Переход от имперского к интегральному МХУ начался с распада СССР и завершается сейчас распадом Pax Americana. Старые международные институты уже не способны обеспечить устойчивость, а новые формируются в борьбе между старыми и новыми центрами силы. В прошлую смену МХУ эта борьба была опосредована первой и второй мировыми войнами, спровоцированными Великобританией с целью удержания глобального доминирования. Хотя в первой мировой она добилась своих целей, по итогам второй ее колониальная империя развалилась и мир перешел к биполярному имперскому МХУ с центрами в СССР и США.

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