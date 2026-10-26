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Главная / Недвижимость /

Минстрой предложил готовить промплощадки к строительству до получения разрешения

Это может сократить сроки реализации инвестпроектов, считают в Ассоциации юристов России
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минстрой подготовил законопроект, расширяющий перечень объектов, на территориях которых можно проводить подготовительные работы до получения разрешения на строительство. Инициативой предлагается распространить аналогичный порядок на объекты, строительство или реконструкцию которых планируется в производственных зонах. Об этом «Ведомостям» сообщил предправления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Проект затрагивает ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. Сейчас такая возможность действует до получения разрешения на строительство объектов федерального, регионального и местного значения при условии, если такие работы не причиняют существенного вреда окружающей среде.

Изменения не будут распространяться на территории в границах опасных производственных объектов I–III классов опасности и объектов использования атомной энергии. 

Груздев заявил, что нововведение может сократить сроки реализации промышленных и инвестиционных проектов. «При этом проведение подготовительных работ будет допускаться только при соблюдении установленных законодательством условий и экологических требований», – отметил он.

Минстрой уже предлагал такую инициативу на общественное обсуждение в апреле и июне 2026 г. Документы об этом размещали на портале проектов нормативных правовых актов.

9 сентября правительство РФ приняло постановление, где дополнило перечень случаев, когда для строительства или реконструкции объектов не требуется подготовка документации по планировке территории и получение разрешения на строительство. Эти действия не потребуются для восстановления линейных объектов и связанных с ними объектов капитального строительства, если они были разрушены или повреждены в результате военных действий, диверсии или незаконного вмешательства, в том числе теракта.

При этом, такие послабление не распространяется на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также на объекты электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта. Восстановление не должно менять основные параметры объектов: высоту, этажность, площадь, объем и показатели функционирования.

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