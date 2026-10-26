Минстрой предложил готовить промплощадки к строительству до получения разрешения

9 сентября правительство РФ приняло постановление, где дополнило перечень случаев, когда для строительства или реконструкции объектов не требуется подготовка документации по планировке территории и получение разрешения на строительство. Эти действия не потребуются для восстановления линейных объектов и связанных с ними объектов капитального строительства, если они были разрушены или повреждены в результате военных действий, диверсии или незаконного вмешательства, в том числе теракта.