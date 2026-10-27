ФНС направила в арбитраж заявление о банкротстве сети АЗС «Трасса»

Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом главной сбытовой структуры «Евротранса» – компании «Трасса ГСМ». Это следует из карточки компании на «Федресурсе». В карточке приведено сообщение налогового ведомства, в котором «Трасса ГСМ» значится его должником. Сумма финансовых требований в нем не указана. Заявление было подано 23 октября 2026 г., следует из записи.