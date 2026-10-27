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Главная / Бизнес /

ФНС направила в арбитраж заявление о банкротстве сети АЗС «Трасса»

Это существенно осложнит и без того непростое положение компании
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом главной сбытовой структуры «Евротранса» – компании «Трасса ГСМ». Это следует из карточки компании на «Федресурсе». В карточке приведено сообщение налогового ведомства, в котором «Трасса ГСМ» значится его должником. Сумма финансовых требований в нем не указана. Заявление было подано 23 октября 2026 г., следует из записи.

«Трасса ГСМ» – ключевая структура «Евротранса». Через нее компания владеет основными активами в сегменте торговли топливом, в частности сетью АЗС «Трасса». Доля «Евротранса» в компании составляет 96%, оставшиеся 4% напрямую контролирует совладелец «Евротранса» Николай Дорошенко. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Трасса ГСМ» по РСБУ в 2025 г. составила 107,8 млрд руб. (+19% к 2024 г.), чистая прибыль – 215,9 млн руб. (рост в 8,4 раза).

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