Когда размер имеет значение

Каким-то образом АГР и их партнерам, по всей видимости, удалось договориться о понижении значения до 4,5 м. Но китайцы все равно решили перестраховаться. Когда Chery Tiggo 7 обрел калужскую прописку и стал Tenet T7, длина машины выросла на 5 см, чтобы уж точно ни у кого не было сомнений, что автомобиль может получать 100% компенсации утильсбора. А вот Tenet T4 (Chery Tiggo 4) длиной 4,32 м постепенно исчезает из продажи. Его заменяет модель T4L (4,51 м). Дилеры жалуются, что новинка начинает отъедать долю у T7, но чего не сделаешь ради льгот.