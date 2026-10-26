Когда размер имеет значение

Когда размер имеет значениеЗачем Минпромторг обрезает компенсацию утильсбора автомобилям короче 4,5 м
Во второй декаде октября по отраслевым СМИ разлетелись новости об изменении условий компенсации утилизационного сбора на автомобили локальной сборки. Речь идет о том, чтобы не распространять действие так называемой зеленой шкалы на легковые машины короче 4,5 м. В силу непубличности норматичной базы, отследить момент, когда именно эти положения начали действовать, сейчас невозможно.
Зеленая шкала была введена Минпромторгом летом 2025 г. по итогам более чем полуторагодовых дискуссий с отраслью. По сути, это льготный формат компенсации утильсбора, который платят все автопроизводители в России. Возмещать его могут только местные заводы в зависимости от уровня локализации конкретной модели, исчисляемого в баллах.
Для предприятий важно получать полную компенсацию сбора, поскольку это влияет на рентабельность выпуска автотехники в стране и дает возможность более гибкого, нежели у импортеров, подхода к ценообразованию.
Зеленая шкала предполагает, что изготовителю для 100%-ной компенсации утильсбора в прошлом году нужно было набрать 1500 баллов за легковой автомобиль, в этом году – 2000 баллов, в следующем – 2567 баллов. Для сравнения: в рамках стандартного инвестрежима модель транспортного средства (ТС) в 2025–2026 гг. должна набирать 3701 балл для полной компенсации сбора, в 2027 г. – 4835 баллов.
Идеологами зеленой шкалы источники «Ведомостей» называют компанию АГР, которой в последние годы удалось консолидировать выпуск основных брендов и суббрендов Chery на заводах ушедших компаний. Мотивацией для ее введения называли неравные условия для новых инвесторов и тех, кто занимался локализацией автотехники в России до 2022 г.
Введение ценза по габаритам ТС, баллы по которым исчисляются по зеленой шкале, лоббировал еще на этапе обсуждения инициативы «АвтоВАЗ», говорил один из собеседников. Компания предлагала зафиксировать планку в 4,6 м, чтобы туда попадали самые популярные китайские кроссоверы – в том числе, Chery Tiggo 7 (4,5 м). Все, что короче этой машины, при полной компенсации утильсбора может навредить Lada с точки зрения конкуренции, опасались в Тольятти.
Каким-то образом АГР и их партнерам, по всей видимости, удалось договориться о понижении значения до 4,5 м. Но китайцы все равно решили перестраховаться. Когда Chery Tiggo 7 обрел калужскую прописку и стал Tenet T7, длина машины выросла на 5 см, чтобы уж точно ни у кого не было сомнений, что автомобиль может получать 100% компенсации утильсбора. А вот Tenet T4 (Chery Tiggo 4) длиной 4,32 м постепенно исчезает из продажи. Его заменяет модель T4L (4,51 м). Дилеры жалуются, что новинка начинает отъедать долю у T7, но чего не сделаешь ради льгот.