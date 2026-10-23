Минпромторг вновь планирует перенести уплату утильсбора на конец будущего года

В частности, предлагается перенести сроки оплаты сбора за IV квартал 2026 г. и за I–III кварталы 2027 г. на декабрь 2027 г. В условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели такая мера традиционно позволяет предприятиям высвобождать оборотные средства для реализации инвестпрограмм, закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы, отмечается в сообщении.