Минпромторг вновь планирует перенести уплату утильсбора на конец будущего года

Минпромторг вновь планирует перенести уплату утильсбора на конец будущего годаЭто позволит автозаводам высвободить часть оборотных средств и направить их на развитие
Минпромторг подготовил проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники, говорится в сообщении ведомства 22 октября.
В частности, предлагается перенести сроки оплаты сбора за IV квартал 2026 г. и за I–III кварталы 2027 г. на декабрь 2027 г. В условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели такая мера традиционно позволяет предприятиям высвобождать оборотные средства для реализации инвестпрограмм, закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы, отмечается в сообщении.
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