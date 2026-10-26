Чем известны Алешки, где пройдет гуманитарная операция

Чем известны Алешки, где пройдет гуманитарная операцияРоссия и Украина вводят режим тишины для помощи жителям города в Херсонской области
С 04:00 мск 27 октября российские войска вводят режим тишины на Херсонском направлении для доставки гуманитарной помощи в Алешки и эвакуации гражданского населения. Подтвердили введение режима тишины и в генштабе ВСУ. Подробнее об истории Алешек – в справке «Ведомостей».
Географическое положение и истоки
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив Херсона, подконтрольного ВСУ. Город относится к числу старейших поселений региона: первое упоминание о нем (под названием Олешье) в русских летописях датируется еще концом XI в. В тот период он являлся одним из южных эксклавов Киевской Руси в устье Днепра и важнейшим форпостом перед выходом в Черное море. Населенный пункт располагался на древнем пути «из варяг в греки», играя ключевую роль в экономических связях с Византией, а также служил дипломатическим центром, где проходили встречи с послами из Царьграда, с Кавказа и из Передней Азии.
Во время монгольского нашествия в XIII в. Олешье пришел в упадок, хотя во второй половине XIV в. город сначала активно использовался для торговли генуэзцами, а затем на непродолжительное время вошел в сферу влияния княжества Литовского.
Казачий период и интеграция в Российскую империю
Возрождение Алешек началось в XVII в. и было связано с запорожскими казаками. После разрушения войсками Петра I Чертомлыкской Сечи в 1709 г. часть казаков во главе с атаманом Костем Гордиенко ушла на территории, подконтрольные Крымскому ханству. В 1711 г. они основали там Алешковскую Сечь, которая просуществовала, вероятно, до начала 1730-х, когда казаки покинули земли из-за притеснений со стороны крымского хана. После этого Алешки стали главным городом Едичкульской орды, в котором жили ногаи – кочевые племена тюркского происхождения, подчинявшиеся крымскому хану.
В 1783 г. императрица Екатерина II издала манифест о ликвидации Крымского ханства и присоединении его земель и территорий ногайских орд, в том числе и Алешек, к Российской империи. В мае 1784 г. там селятся первые 50 семей донских казаков. В 1802 г. Алешки стали центром Днепровского уезда новообразованной Таврической губернии. В этот период поселение оставалось преимущественно небольшим торгово-ремесленным и сельскохозяйственным центром. К концу XIX в. население Алешек составляло около 3000 человек.
Век переименований
В сентябре 1928 г. поселок Алешки был переименован в Цюрупинск – в честь уроженца города Александра Цюрупы, наркома продовольствия РСФСР и одного из инициаторов политики продовольственной разверстки. В 1956 г. Цюрупинск получил статус города.
В 2016 г. в рамках политики декоммунизации на Украине город переименовали в Олешки, в России же используют название из дореволюционного периода – Алешки.
Демография и индустриальное наследие
По украинским данным, на начало 2022 г. в городе проживали около 24 000 человек. Административная площадь города составляет 60,5 кв. км.
На территории Алешек функционировало несколько крупных промышленных предприятий. В их числе – Цюрупинский целлюлозно-бумажный комбинат, построенный еще по инициативе Никиты Хрущева в 1960-е. После распада СССР предприятие пришло в упадок, но в 2000-е австрийские инвесторы выкупили часть его мощностей и наладили выпуск специализированной фильтровальной бумаги. В 2013 г. заработал завод по производству гофрокартона и упаковки «Дунапак Таврия», принадлежащий австрийской Prinzhorn Group. Кроме того, в городе действовали завод строительных смесей, маслозаводы и рыбные хозяйства, а также винодельни.
Ситуация в городе после начала спецоперации
Российские войска взяли под контроль Алешки сразу после начала спецоперации на Украине. После отхода ВС РФ с правого берега Днепра осенью 2022 г. Алешки фактически стали зоной интенсивных боевых действий. В июне 2023 г. после разрушения Каховской ГЭС около 90% территории города оказалось под водой.
Обсуждения гуманитарного кризиса в Алешках активизировались в сентябре этого года. По оценке посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в городе остаются около 1300 жителей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ситуация с продуктами в Алешках критическая, в город также тяжело доставлять медикаменты. 10 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о готовности команды первой леди США Мелании Трамп подключиться к оказанию помощи Алешкам.
9 октября российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого в том числе обсуждалась обстановка в Алешках. Стороны договорились, что Лантратова будет находиться в контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по этому вопросу. 16 октября российский президент Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в городе с папой римским Львом XIV.
23 октября Вашингтон сообщил о договоренности о локальном прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках. Соглашение было достигнуто благодаря содействию первой леди США Мелании Трамп. Она отметила, что в Алешках будет работать американская медийная организация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс. Позднее в тот же день сначала Генштаб ВС РФ, а затем и ВСУ заявили о введении режима тишины в Алешках Херсонской области с 4 часов утра мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции.