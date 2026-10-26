Чем известны Алешки, где пройдет гуманитарная операция

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив Херсона, подконтрольного ВСУ. Город относится к числу старейших поселений региона: первое упоминание о нем (под названием Олешье) в русских летописях датируется еще концом XI в. В тот период он являлся одним из южных эксклавов Киевской Руси в устье Днепра и важнейшим форпостом перед выходом в Черное море. Населенный пункт располагался на древнем пути «из варяг в греки», играя ключевую роль в экономических связях с Византией, а также служил дипломатическим центром, где проходили встречи с послами из Царьграда, с Кавказа и из Передней Азии.