Африка на голодном пайке

Глобальная ситуация с обеспечением населения продовольствием стабильно ухудшается последние пять лет. По оценкам ФАО ООН, с начала пандемии COVID-19 число людей, столкнувшихся с проблемой голода в мире, выросло на 150 млн человек. Вопреки расхожему мнению продовольственный кризис далеко не всегда начинается с засухи или неурожая. Его первые признаки эксперты фиксируют гораздо раньше – в моменты, когда аграрии начинают массово сокращать посевные площади, отказываться от модернизации технологий и закупки ключевых компонентов производства, прежде всего удобрений. Именно эти тревожные триггеры сейчас наиболее отчетливо проявляются в Африке.