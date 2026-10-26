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Главная / Глобальные идеи /

Африка на голодном пайке

Почему продовольственная безопасность континента зависит от цен на удобрения
Елизавета Соколова , заведующая кафедрой мировой экономики и мировых финансов факультета МЭО Финансового университета при правительстве РФ
Руслан Озарнов , доцент кафедры мировой экономики и мировых финансов факультета МЭО Финансового университета при правительстве РФ

Глобальная ситуация с обеспечением населения продовольствием стабильно ухудшается последние пять лет. По оценкам ФАО ООН, с начала пандемии COVID-19 число людей, столкнувшихся с проблемой голода в мире, выросло на 150 млн человек. Вопреки расхожему мнению продовольственный кризис далеко не всегда начинается с засухи или неурожая. Его первые признаки эксперты фиксируют гораздо раньше – в моменты, когда аграрии начинают массово сокращать посевные площади, отказываться от модернизации технологий и закупки ключевых компонентов производства, прежде всего удобрений. Именно эти тревожные триггеры сейчас наиболее отчетливо проявляются в Африке.

Парадокс ситуации заключается в том, что Африканский континент обладает колоссальными земельными ресурсами и высоким сельскохозяйственным потенциалом, но при этом критически зависит от импорта продовольствия. Причина кроется не столько в жестких природных ограничениях, сколько в неблагоприятных экономических условиях, которые не позволяют конвертировать этот потенциал в стабильный рост производства. Главным же узким горлышком африканского АПК остается дефицит минеральных удобрений, без применения которых решить проблему голода сегодня физически невозможно.

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