С января по сентябрь коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФО

С января по сентябрь коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФОМикрофинансистам выгоднее продавать долги и высвобождать капитал
Рынок продажи просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам девяти месяцев 2026 г. установил новые абсолютные рекорды: компании выставили на продажу просрочки в размере более 106,45 млрд руб. (+10,7% относительно девяти месяцев 2025 г.), а коллекторы купили портфелей на 96,78 млрд руб. (+16%). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Александр Васильев. Данные ID Collect основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продажах.
Процент закрытых сделок по итогам трех кварталов превысил 90%, тогда как годом ранее за тот же период был 86,7%. В то же время средневзвешенная цена за девять месяцев этого года выросла до 22,05%, в прошлом году – 17,46%. Коллекторы инвестировали в покупку долгов МФО более 21,3 млрд руб., что на 46,5% бол ьше, чем годом ранее.