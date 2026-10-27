С января по сентябрь коллекторы купили рекордный объем просрочки у МФО

Процент закрытых сделок по итогам трех кварталов превысил 90%, тогда как годом ранее за тот же период был 86,7%. В то же время средневзвешенная цена за девять месяцев этого года выросла до 22,05%, в прошлом году – 17,46%. Коллекторы инвестировали в покупку долгов МФО более 21,3 млрд руб., что на 46,5% бол ьше, чем годом ранее.