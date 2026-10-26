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Главная / Бизнес /

Владелец брендов BonaVita и Ego столкнулся с финансовыми сложностями

Сбербанк намерен добиваться банкротства производителя продуктов для здорового питания «Диадар»
Валерия Кузьменко
Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

ПАО «Сбербанк России» намерено обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Диадар». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федресурса. Других деталей там нет, сумму долга компании перед финансовой организацией узнать не удалось. Запросы «Ведомостей» в банк и саму компанию остались без ответа.

«Диадар» был создан в 2003 г. бизнесменом Алексеем Хлестовым (он до сих пор является его гендиректором). Компания специализируется на производстве и продажах продуктов для здорового и диетического питания. Ей принадлежат бренды DiYes (под этой маркой выпускаются зефир, печенье, вафли и другие кондитерские изделия), Ego (злаковые и ореховые батончики), BonaVita (карамель), DiaDar (хлебцы, отруби и мюсли) и пр. На сайте «Диадара» сказано, что его товары представлены как в продуктовой рознице, так и в аптеках. Среди партнеров компании – продуктовые сети «Ашан», X5 и Spar, фармдистрибуторы «Протек», «Катрен» и «Фора-фарм».