Владелец брендов BonaVita и Ego столкнулся с финансовыми сложностями

«Диадар» был создан в 2003 г. бизнесменом Алексеем Хлестовым (он до сих пор является его гендиректором). Компания специализируется на производстве и продажах продуктов для здорового и диетического питания. Ей принадлежат бренды DiYes (под этой маркой выпускаются зефир, печенье, вафли и другие кондитерские изделия), Ego (злаковые и ореховые батончики), BonaVita (карамель), DiaDar (хлебцы, отруби и мюсли) и пр. На сайте «Диадара» сказано, что его товары представлены как в продуктовой рознице, так и в аптеках. Среди партнеров компании – продуктовые сети «Ашан», X5 и Spar, фармдистрибуторы «Протек», «Катрен» и «Фора-фарм».