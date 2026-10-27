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Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 1 июня по 9 июля 2027 года

Изменения могут затронуть поступающих в университеты по итогам олимпиад
Анна Киселева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Одиннадцатиклассники будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 г. с 1 июня по 9 июля. Это следует из проекта совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Процедура ЕГЭ включает в себя три периода. Досрочный период пройдет с 19 марта по 19 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, а дополнительный – с 3 по 24 сентября.

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