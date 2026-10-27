Трамп пообещал $1 млн за информацию о фальсификациях на выборах в США

«Любой, кто сообщит о фальсификации на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 г., получит $1 млн после ареста и и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками», – сказано в сообщении.