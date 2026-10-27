Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,086+0,18%MGTS1 398-0,14%CHKZ14 950-0,66%IMOEX2 491,83+1,1%RTSI975,24+1,16%RGBI111,98+0,16%RGBITR774,54+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал $1 млн за информацию о фальсификациях на выборах в США

Анна Суслова

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить $1 млн тому, кто сообщит о фальсификациях на прошлых или предстоящих выборах. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Любой, кто сообщит о фальсификации на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 г., получит $1 млн после ареста и и вынесения приговора  тем, кто стоит за подтасовками», – сказано в сообщении.

8 октября Трамп сообщил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что Вашингтон ведет с Тегераном «продуктивные дискуссии», однако блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах.

23 октября Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп досрочно проголосуют на выборах в американский конгресс 24 октября.

В тот же день лидер США допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок, поскольку, по его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте