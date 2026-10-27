Трамп пообещал $1 млн за информацию о фальсификациях на выборах в США
Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить $1 млн тому, кто сообщит о фальсификациях на прошлых или предстоящих выборах. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Любой, кто сообщит о фальсификации на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 г., получит $1 млн после ареста и и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками», – сказано в сообщении.
8 октября Трамп сообщил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что Вашингтон ведет с Тегераном «продуктивные дискуссии», однако блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах.
23 октября Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп досрочно проголосуют на выборах в американский конгресс 24 октября.
В тот же день лидер США допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок, поскольку, по его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.