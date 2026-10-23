Трамп заявил о праве баллотироваться на третий срок из-за выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок. По его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.
«Я думаю, что имею право баллотироваться. Думаю, что имею право баллотироваться снова, потому что нас обманули. Они обманули, они украли выборы», – сказал он на митинге перед республиканцами в штате Айова.
На выборах 2020 г. победу одержал демократ Джо Байден. Трамп тогда заподозрил фальсификации, его сторонники вышли с протестами по всей стране. Акции привели к штурму Капитолия в январе 2021 г., где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов голосования. Тогда погибли пять человек.
В 2023 г. Трампу предъявили обвинение в связи со штурмом Капитолия его сторонниками. Предвыборный штаб Трампа тогда заявил, что минюст США действует по указке президента Байдена. В 2026 г. в США закрыли дело о штурме Капитолия.