Трамп заявил о праве баллотироваться на третий срок из-за выборов 2020 года

На выборах 2020 г. победу одержал демократ Джо Байден. Трамп тогда заподозрил фальсификации, его сторонники вышли с протестами по всей стране. Акции привели к штурму Капитолия в январе 2021 г., где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов голосования. Тогда погибли пять человек.