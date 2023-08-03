Дональду Трампу предъявили обвинение за штурм Капитолия в 2021 году

Дональду Трампу предъявили обвинение за штурм Капитолия в 2021 годуНо он может успеть до суда стать президентом США
Против Дональда Трампа выдвинуто уже третье и самое серьезное обвинение в его карьере – в связи со штурмом Капитолия его сторонниками, в результате которого погибло пять человек. Об этом говорится в 45-страничном обвинительном заключении специального прокурора Джейка Смита, опубликованном на сайте федерального суда округа Колумбия 2 августа. В своем кратком заявлении прессе Смит возложил на Трампа вину за трагические события 6 января 2021 г.: «Нападение на Капитолий нашей страны 6 января 2021 г. было беспрецедентным нападением на оплот американской демократии».
Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству». По первому пункту, который фактически означает обман правительства, Трампу грозит штраф и срок до пяти лет. За препятствование расследованию его могут посадить на срок до 20 лет. К этому может быть прибавлен схожий срок за сговор с целью препятствования официальной процедуре. За сговор против прав Трампу грозит очередной штраф и заключение до 10 лет. В случае гибели людей из-за действий обвиняемого тому могут вынести приговор вплоть до пожизненного, а при штурме Капитолия были жертвы, среди которых полицейский и сторонница Трампа. Заседание суда по мере пресечения экс-президенту назначено на 3 августа, оно пройдет в Вашингтоне.
В чем еще обвиняют Трампа
Первое предъявленное Дональду Трампу обвинение касается порноактрисы Сторми Дэниелс. Ей адвокат Трампа во время избирательной кампании якобы передал $130 000 в обмен на молчание об их связи. По версии следствия, Трамп возместил адвокату потраченные на Дэниелс деньги, оформив их как судебные издержки, сфальсифицировав финансовую отчетность для сокрытия другого преступления, что является уголовно наказуемым. Сама фальсификация отчетности не является серьезным преступлением, но становится таковым при совершении для сокрытия иного.
Также Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам из-за обнаруженных в его резиденции секретных документов. За то, что Трамп хранил у себя дома бумаги со сведениями об оборонных и ядерных возможностях США, ему может грозить до 20 лет тюрьмы по закону о шпионаже.
В предвыборном штабе Трампа обвинения в его адрес опровергают и утверждают, что минюст США действует по указке президента Джо Байдена и демократической партии, чтобы не допустить его до выборов. «Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена вмешаться в президентские выборы 2024 г.», – говорится в заявлении штаба Трампа в Twitter. Спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти 2 августа заявил, что новые обвинения против Трампа – попытка отвлечь внимание от процесса против сына президента Хантера Байдена.
Демократы, наоборот, приветствовали новые обвинения против Трампа. «Восстание 6 января 2021 г. было одним из самых печальных и позорных дней в американской истории, лично организованным Дональдом Трампом и подпитываемым его коварной большой ложью в попытке подорвать выборы 2020 г.», – сказано в совместном заявлении демпартии.
До обвинения в штурме Капитолия реакция американского общества на происходящее была благоприятной для Трампа, его популярность только росла от преследования, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, в целом американское общество не считает произошедшее попыткой госпереворота и полагает, что у Трампа было право на пересчет голосов. При этом, даже если экс-президента арестуют, это слабо помешает его выдвижению – по конституции США кандидат в президенты может вести кампанию и в заключении. Стоит понимать, добавляет Васильев, что все обвинения подверстываются к выборам ноября 2024 г., а реальное их рассмотрение начнется весной или даже летом следующего года.
Под сговором с целью нарушения прав имеется в виду попытка лишить граждан права голосовать и права на учет голоса, поясняет практикующий в США юрист Игорь Слабых. Наказание по этой статье – 10 лет за неквалифицированный состав. Но если лишение прав привело к смерти или покушению на убийство, то наказание возрастает до пожизненного или смертной казни. Как этот пункт видит обвинение, пока вопрос открытый, замечает Слабых.
Статья о воспрепятствовании или затруднении любой официальной процедуры, по которой Трампу грозит до 20 лет, ранее применялась в делах о штурме Капитолия, что определило ее использование и в деле против экс-президента. Новые обвинения не запрещают Трампу участвовать в выборах: он сможет баллотироваться, даже будучи осужденным на тюремный срок и отбывая его. Кроме того, в США за ненасильственные преступления редко избирают арест как меру пресечения, так что по итогам суда 3 августа Трамп вряд ли окажется за решеткой. Единственное, что может ему помешать, – возможное обвинение в восстании, продвигаемое демократами. Оно предполагает запрет на занятие госдолжностей. Но для этого, добавляет Слабых, нужно, чтобы Трампа сначала обвинили и осудили, чего вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем.
Если же Трамп успеет победить на выборах, но будет осужден, есть вероятность того, что президент-заключенный может изменить юридический статус Белого дома из резиденции президента на тюрьму, что поможет с логистикой отбывания наказания, соединенного с исполнением функций главы государства, продолжает эксперт. Таких прецедентов в американской правоприменительной практике еще не было, но уже на фоне предъявления обвинения по делу Сторми Дэниелс американские юристы рассматривали и такой вариант развития событий, заключил Слабых.