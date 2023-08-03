Дональду Трампу предъявили обвинение за штурм Капитолия в 2021 году

Статья о воспрепятствовании или затруднении любой официальной процедуры, по которой Трампу грозит до 20 лет, ранее применялась в делах о штурме Капитолия, что определило ее использование и в деле против экс-президента. Новые обвинения не запрещают Трампу участвовать в выборах: он сможет баллотироваться, даже будучи осужденным на тюремный срок и отбывая его. Кроме того, в США за ненасильственные преступления редко избирают арест как меру пресечения, так что по итогам суда 3 августа Трамп вряд ли окажется за решеткой. Единственное, что может ему помешать, – возможное обвинение в восстании, продвигаемое демократами. Оно предполагает запрет на занятие госдолжностей. Но для этого, добавляет Слабых, нужно, чтобы Трампа сначала обвинили и осудили, чего вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем.