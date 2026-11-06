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В Минобороны РФ ввели должности начальника тыла и начальника вооружения

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Минобороны РФ утверждаются должности начальника тыла и начальника вооружения ВС РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Разрешить иметь в министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе <…> одного начальника вооружения Вооруженных сил Российской Федерации – заместителя министра, одного начальника тыла Вооруженных сил Российской Федерации – заместителя министра», – говорится в тексте документа.  

8 октября «Ведомости» писали, что Минобороны РФ подготовило проект указа президента об изменении воинских уставов ВС РФ и устава военной полиции ВС РФ. Он предусматривает расширение полномочий военной полиции в сфере дознания, розыска и конвоирования. Согласно проекту документа, командиры воинских частей в составе оперативного подразделения военной полиции будут осуществлять полномочия органа дознания по преступлениям, совершенным военнослужащими, гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях и др.

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