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Главная / Политика /

Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минобороны РФ подготовило проект указа президента об изменении воинских уставов ВС РФ и устава военной полиции ВС РФ. Документ предусматривает расширение полномочий военной полиции в сфере дознания, розыска и конвоирования. Проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, командиры воинских частей  в составе оперативного подразделения военной полиции будут осуществлять полномочия органа дознания по преступлениям, совершенным военнослужащими, гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, а также гражданским персоналом, который проходит службу в органах военного управления, воинских частях и подразделениях.

Проект документа предусматривает расширение полномочий военной полиции по розыску лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, и военнослужащих, которые самовольно покинули часть. Согласно проекту, розыск лиц будет осуществляться розыскной группой. Она сможет собирать информацию о возможном местонахождении военнослужащего путем получения справок, характеристик и других документов, а также проверять возможное местонахождение военнослужащего или гражданина. Физический розыск также включает допрос, организацию преследования военнослужащего и оцепления места его возможного нахождения. Для розыска и задержания могут применяться засады, заслоны, наблюдательные посты и дозоры.

Конвоирование военнослужащих осуществляется в специально оборудованных автомобилях, однако на территориях, где введено военное положение, конвоирование может осуществляться в других транспортных средствах ВС РФ.

25 сентября Минобороны отменило форму уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранцев, получивших вид на жительство в России. Соответствующий документ был подписан министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

 

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