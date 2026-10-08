Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Проект документа предусматривает расширение полномочий военной полиции по розыску лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, и военнослужащих, которые самовольно покинули часть. Согласно проекту, розыск лиц будет осуществляться розыскной группой. Она сможет собирать информацию о возможном местонахождении военнослужащего путем получения справок, характеристик и других документов, а также проверять возможное местонахождение военнослужащего или гражданина. Физический розыск также включает допрос, организацию преследования военнослужащего и оцепления места его возможного нахождения. Для розыска и задержания могут применяться засады, заслоны, наблюдательные посты и дозоры.