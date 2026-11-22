Лерчек сообщила об ухудшении состояния перед вылетом в Китай
У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) ухудшилось состояние в день вылета в Китай для лечения от онкологии. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.
На опубликованном видеоролике блогер лежит на диване и заявляет, что не может самостоятельно подняться с кровати. Она приняла обезболивающее для того, чтобы добраться в аэропорт.
В середине ноября президент РФ Владимир Путин помиловал блогера, которую осудили в России на пять лет условно по делу о незаконных переводах денежных средств за границу. Это произошло через два дня после того, как блогер обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.
Суд установил, что Чекалина, ее бывший-супруг Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк вывели более 250 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ с использованием подложных документов. Чекалина не признала вину.