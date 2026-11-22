«Тайна утра» находилась в коллекции основателя New York Graphic Society Антона Шуца с 1948 по 1977 г. и регулярно появлялась на выставках и ретроспективах художниках. После передачи холста в частное собрание в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия «Тайна утра» не появлялась в экспозициях около 50 лет.