Скрытую почти на 50 лет картину Шагала выставят на аукционОценочная стоимость – до 1,2 млн евро
Натюрморт «Тайна утра» Марка Шагала, не экспонированный почти полвека, выставят на аукционе в Германии. Об этом объявили в аукционном доме Ketterer Kunst.
«Тайна утра» написана в период с 1946 по 1948 г. Шагал создал натюрморт, на котором изображены пышные цветы, синий петух, голова козла и окно на фоне сияющего багрового цвета. Картина написана в Нью-Йорке в период американской эмиграции художника и вскоре после смерти его супруги и музы Беллы.
Написанный маслом натюрморт 61 x 51 см будет представлен на аукционе вечером 4 декабря. Оценочная стоимость – от 800 000 до 1,2 млн евро.
«Тайна утра» находилась в коллекции основателя New York Graphic Society Антона Шуца с 1948 по 1977 г. и регулярно появлялась на выставках и ретроспективах художниках. После передачи холста в частное собрание в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия «Тайна утра» не появлялась в экспозициях около 50 лет.
В мае 2020 г. российский аукционный дом Pioner & Co провел онлайн-торги, где был представлен полный каталог тиражной графики Марка Шагала. Тогда у коллекционеров впервые появилась возможность приобрести суперобложки и фронтисписы – оригинальные литографии художника.