Дмитриев назвал Россию, США и Китай мировыми суперсилами
Россия, США и Китай являются мировыми суперсилами, которые должны взаимодействовать друг с другом. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Мир смотрит и понимает, что Россия, Китай, США – это суперсилы в мире, которые должны взаимодействовать», – сказал Дмитриев.
При этом, по его словам, такому взаимодействию пытаются помешать многочисленные противники сближения трех государств.
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Трампа. Продолжительность переговоров превысила полтора часа. По итогам лидеры приняли декларацию о мире.
В декларации главы России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение «исторического трехстороннего саммита». В документе указано, что главы трех держав обстоятельно обменялись мнениями по международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратстабильности и международной безопасности.
20 ноября Трамп заявил, что РФ, США и Китай являются тремя наиболее могущественными государствами мира, особенно в технологической сфере.