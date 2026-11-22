В декларации главы России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение «исторического трехстороннего саммита». В документе указано, что главы трех держав обстоятельно обменялись мнениями по международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратстабильности и международной безопасности.