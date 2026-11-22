Bild: Германия изменила путь переброски танков, чтобы не провоцировать Россию
Вооруженные силы Германии решили перебросить танки и другую военную технику на учения Grand Eagle 26 в Литве по железной дороге вместо первоначально запланированного передвижения колоннами через Польшу. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники в военных кругах. Отмечается, что такое решение было принято, чтобы избежать «лишних провокаций» в отношении России.
Изначально подразделения 10-й танковой дивизии бундесвера должны были добраться до Литвы автомобильным транспортом. Однако после консультаций внутри НАТО способ доставки техники изменили. По данным издания, в альянсе опасались, что передвижение немецких танковых колонн в направлении восточного фланга может быть воспринято Москвой как провокация.
Представитель военных структур НАТО пояснил Bild, что при подготовке учений постоянно рассматриваются возможные изменения планов. По его словам, это необходимо для обеспечения сдерживания и предотвращения нежелательной эскалации.
В vинистерстве обороны Германии, в свою очередь, назвали изменение способа транспортировки техники обычной практикой. В ведомстве подчеркнули, что военные должны уметь использовать различные варианты переброски сил, в том числе на случай реальной чрезвычайной ситуации.
В маневрах Grand Eagle 26 задействованы около 1800 военнослужащих и более 750 единиц техники. В ходе учений бундесвер отрабатывает оперативное развертывание подразделений на восточном фланге НАТО.
Кроме того, Германия планирует к концу 2027 г. разместить в Литве на постоянной основе около 5000 военнослужащих. Основу немецкой группировки составит 45-я танковая бригада, предназначенная для обеспечения обороны региона в рамках обязательств НАТО.
В начале ноября также стало известно, что в Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения «коалиции желающих», в которых будут участвовать 36 стран во главе с Францией и Великобританией
9 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия не угрожает другим государствам и не планирует нападать на кого-либо, но в случае агрессии будет вынуждена дать ответ.