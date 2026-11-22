Вооруженные силы Германии решили перебросить танки и другую военную технику на учения Grand Eagle 26 в Литве по железной дороге вместо первоначально запланированного передвижения колоннами через Польшу. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники в военных кругах. Отмечается, что такое решение было принято, чтобы избежать «лишних провокаций» в отношении России.