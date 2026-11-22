Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились менее часа. В начале встречи Трамп, пожимая руку российскому лидеру, сказал «рад вас видеть» и отметил, что у него с Путиным «прекрасные отношения уже много лет». Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая состоялась в тот же день.