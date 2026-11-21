Путин добавил, что особенно тесное сотрудничество между Россией и странами Африки наблюдается в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Оно осуществляется в рамках соответствующей комплексной программы сотрудничества. Ее сроки были продлены до 2029 г. Также, по словам Путина, страны постоянно проводят совместные научно-исследовательские мероприятия и практические учения. Президент отметил, что российские медики регулярно отправляются в командировки в Африку для борьбы со вспышками опасных инфекций, в регион поставляются мобильные лаборатории, партии медикаментов, а также средства диагностики и профилактики.