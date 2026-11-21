Путин: Россия активно содействует Африке в сфере охраны здоровья населения
Россия оказывает содействие странам Африки в сфере здравоохранения. Об этом в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям Международной конференции по общественному здравоохранению в Африке заявил президент РФ Владимир Путин.
«Российская Федерация традиционно оказывает активное содействие африканским партнерам в сфере охраны здоровья населения, а итоги состоявшегося недавно третьего саммита Россия – Африка создают возможности для дальнейшего наращивания работы на этом направлении», – говорится в сообщении президента.
Путин добавил, что особенно тесное сотрудничество между Россией и странами Африки наблюдается в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Оно осуществляется в рамках соответствующей комплексной программы сотрудничества. Ее сроки были продлены до 2029 г. Также, по словам Путина, страны постоянно проводят совместные научно-исследовательские мероприятия и практические учения. Президент отметил, что российские медики регулярно отправляются в командировки в Африку для борьбы со вспышками опасных инфекций, в регион поставляются мобильные лаборатории, партии медикаментов, а также средства диагностики и профилактики.
Путин подчеркнул, что в российских вузах на медицинских факультетах учится около 10 000 студентов «почти из всех стран Африки».
Конференция проходит в Аддис-Абебе. Она посвящена вопросам обеспечения суверенитета стран Африки в области здравоохранения. В ходе мероприятия участники обсудят проблематику развития медицинского обслуживания и санитарной инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров и внедрения современных технологий.