Ким зарегистрировала Wildberries в 2006 г., после чего стала его генеральным директором и единственным владельцем. В 2014 г. Ким впервые вошла в список самых богатых бизнесменов в России по версии российского журнала Forbes. На тот момент ее состояние составляло $380 млн. В 2019 г. женщина впервые была внесена в список миллиардеров мира по версии американского журнала Forbes. Ее состояние составило $1 млрд. А в 2024 г. Wildberries сообщил, что компания объединяется с оператором наружной рекламы Russ для создания новейшей платформы.