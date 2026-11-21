Татьяна Ким больше не является гендиректором Wildberries
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким покинула пост гендиректора компании. Это следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ким также не является гендиректором других компаний.
С 19 ноября новым гендиректором маркетплейса назначен Алексей Куликов, который также занимает должность гендиректора рекламного агентства «Диджико» и компании «ВБ Инжиниринг».
Ким зарегистрировала Wildberries в 2006 г., после чего стала его генеральным директором и единственным владельцем. В 2014 г. Ким впервые вошла в список самых богатых бизнесменов в России по версии российского журнала Forbes. На тот момент ее состояние составляло $380 млн. В 2019 г. женщина впервые была внесена в список миллиардеров мира по версии американского журнала Forbes. Ее состояние составило $1 млрд. А в 2024 г. Wildberries сообщил, что компания объединяется с оператором наружной рекламы Russ для создания новейшей платформы.
16 ноября Евросоюз (ЕС) включил Татьяну Ким в санкционный список. Новые ограничения, по словам европейских властей, являются частью мер по усилению давления на российскую электронную торговлю. Они указали, что Wildberries контролирует почти половину российского рынка электронной коммерции и якобы содействует продаже товаров двойного назначения. Также ЕС обратил внимание на стратегическое партнерство Wildberries с ВТБ, который уже находится под европейскими санкциями.