Мошенники похитили у московского пенсионера 38 млн рублей
Мошенники похитили у 75-летнего москвича и его сына 37,7 млн руб. под предлогом замены домофона. Об этом столичная прокуратура сообщила в Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, телефонный аферист позвонил мужчине, представившись работником управляющей компании, и попросил продиктовать код, который пришел через СМС для замены домофона. После того как пенсионер назвал код, звонок оборвался, а ему поступило сообщение о том, что на его имя оформили кредит. Мужчина рассказал о случившемся своему сыну, и после этого, по словам прокуратуры, они вдвоем продолжили разговор с мошенниками.
Пенсионеру неоднократно звонили якобы сотрудник госуслуг, «сотрудники правоохранительных органов» и «финансисты». Они перенаправляли друг на друга, а также сообщали о «подозрительной активности в личном кабинете и оформлении доверенности на постороннее лицо». Также мошенники просили пострадавшего установить на мобильный телефон приложение для «безопасной связи», угрожали уголовным преследованием. По видеосвязи аферисты узнали данные обо всех вкладах в банках и сбережениях дома и убедили пострадавших передать все свое имущество для «декларирования».
«Выполняя указания телефонных аферистов, пострадавшие неоднократно снимали со счетов денежные средства и передавали их криминальным курьерам. Всего похищено 37,7 млн руб.», – заключили в прокуратуре.
7 ноября пресс-служба Московского ГУ МВД России сообщила, что у жительницы столицы мошенники похитили 450 млн руб. под предлогом утечки ее персональных данных из организации, где она работает. С ней связывались различные лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Банка России. Мошенники также пригрозили женщине уголовной ответственностью, если она кому-либо расскажет о содержании их диалога.