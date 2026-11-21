По данным надзорного ведомства, телефонный аферист позвонил мужчине, представившись работником управляющей компании, и попросил продиктовать код, который пришел через СМС для замены домофона. После того как пенсионер назвал код, звонок оборвался, а ему поступило сообщение о том, что на его имя оформили кредит. Мужчина рассказал о случившемся своему сыну, и после этого, по словам прокуратуры, они вдвоем продолжили разговор с мошенниками.