После взрыва газа во Владикавказе частично обрушился подъезд дома
После взрыва газа в одной из квартир во Владикавказе частично обрушился подъезд дома. Об этом сообщили в администрации города.
«В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 "а" в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окна», – говорится в сообщении.
На данный момент администрация, жилищная инспекция и домоуправление уточняют количество жильцов, которые нуждаются в жилье на время проведения ремонтных работ в поврежденных квартирах.
Для временного размещения граждан, по данным администрации, выделено 40 квартир из городского маневренного фонда. По предварительной информации, в результате взрыва газа пострадали 38 жилых помещений.
Взрыв в многоквартирном доме во Владикавказе произошел 21 ноября. В доме на шестом этаже произошла утечка газа с последующим воспламенением. По данным МЧС Северной Осетии, погибли два человека, еще двое пострадали. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц). По ней грозит до 10 лет колонии.