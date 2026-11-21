Взрыв в многоквартирном доме во Владикавказе произошел 21 ноября. В доме на шестом этаже произошла утечка газа с последующим воспламенением. По данным МЧС Северной Осетии, погибли два человека, еще двое пострадали. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц). По ней грозит до 10 лет колонии.