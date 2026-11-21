Он подчеркнул, что вопрос о выходе России из международного проекта экспериментального термоядерного реактора ИТЭР никогда не рассматривался. По его словам, без российских разработок реализация проекта столкнулась бы с серьезными трудностями. Кроме того, продолжение совместной работы свидетельствует об устойчивости международного сотрудничества в атомной сфере к изменениям политической конъюнктуры.