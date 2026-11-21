Лихачев: РФ является одной из лидирующих стран в сфере термоядерных исследований
Россия сохраняет лидирующие позиции в мире в сфере термоядерных исследований и продолжает развивать собственные технологии в этой области. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что вопрос о выходе России из международного проекта экспериментального термоядерного реактора ИТЭР никогда не рассматривался. По его словам, без российских разработок реализация проекта столкнулась бы с серьезными трудностями. Кроме того, продолжение совместной работы свидетельствует об устойчивости международного сотрудничества в атомной сфере к изменениям политической конъюнктуры.
Несмотря на технологические сложности, реализация проекта ИТЭР, по оценке Лихачева, продвигается успешно. Строительство реакторного комплекса завершено на 85%, а первые экспериментальные результаты ожидаются в 2034 г. Глава «Росатома» также подчеркнул значительный вклад России в международный проект. По его словам, научные центры и предприятия по всей стране задействованы в этой работе.
20 ноября директор проекта департамента «Промышленные решения и технологии ИИ» «Росатома» Дмитрий Фомичев рассказал о перспективах применения искусственного интеллекта в промышленности. В частности, он затронул планы по созданию моделей, способных объединить накопленные знания о термоядерном синтезе.